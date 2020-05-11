名人堂球星「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)最近談起他的北韓之旅，有趣的是他幾年前第一次見到領導人金正恩居然沒認出他，而且金正恩還想邀請籃球大帝麥可喬丹(Michael Jordan)陪他吃飯。

羅德曼在「鐵拳」泰森的廣播節目上說：「我跟哈林籃球隊一起去的，那時候我在觀戰，有北韓官員叫我跟他們上去，靠，我以為要被抓去坐牢了。我上去看到現場兩萬多人起立鼓掌，我以為他們認識我，還跟他們揮手。」

「結果旁邊有人說，觀眾歡呼的對象不是我，他們指著金正恩。我問這傢伙是誰啊？他們說是領袖，我問他是誰的領袖，他們說是國家的領袖，是金正恩！」

金正恩沒生氣，還拉著羅德曼說不用在意，坐下之後他們透過翻譯聊天。金正恩說他希望麥可喬丹能來，可惜喬丹不肯，但他很喜歡籃球，也很歡迎羅德曼。他們大部分談論籃球的事，金正恩把羅德曼留下來吃晚餐。

羅德曼說：「我們喝得醉醺醺的，金正恩唱卡啦OK，旁邊很多人鼓掌，我一個字也聽不懂。後來他叫來一個少女歌舞團，那些女孩簡直辣翻了，但她們只會唱同一首美國歌，我列一張單子請她們下次多練幾首。結果我下次來，她們真的每一首都會唱了。」

金正恩還帶著羅德曼參觀他祖父金日成、父親金正日的陵墓，「那地方大得不像話，我在另一個大房間看到一具空棺材，他們說那是為金正恩預備的。」

羅德曼說：「全世界都恨透了這傢伙，但我覺得這是很好的經驗，我在那裡從沒看到有人餓肚子和大飢荒什麼的，也沒談政治。事實上每個國家的角落都有人在餓肚子。」

泰森笑說：「下次跟他說，麥克泰森要去拜訪他！」

中時電子報提醒您：未成年者請勿飲酒！

(中時電子報)