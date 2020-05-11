徐若瑄2014年與新加坡老公李雲峰結婚，生下兒子Dalton，並與2繼女相處融洽。不過新冠肺炎疫情肆虐，一家人被迫分隔兩地，至今徐若瑄已2個月沒跟老公見面，因為太想念彼此，於是請丈夫寄2件常穿的T恤，「收到後我立刻穿起來，就像他在我身邊⋯這2天我也寄了一大箱東西過去給他，把想念寄過去了」，並發文鼓勵自己與老公咬牙撐過，因為「我們會在一起一生一世！」，她也鼓勵自己「唯有更認真工作、把小兒照顧好，更加獨立和堅強」。

徐若瑄今年母親節雖然無法與家人團聚，但她在臉書曬出老公與孩子們寫給她的卡片，老公李雲峰深情喊話「這段日子辛苦了！兒子有你在身邊，他真的幸福，我也很放心。我們都很想你，現在也不敢想太多，只希望這個疫情可以快點過，我們都在家等你回來。母親節快樂，愛你的老公。」她也感動寫下：「家人的愛，不管距離多遠、分開多久。永遠都會在。」

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(中時電子報)