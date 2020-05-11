距離520只剩下10天，總統府今將召開記者會說明總統就職典禮活動內容，蔡英文總統預計當天在府內宣誓就職後，上午10點移師至台北賓館發表就職演說，對外界關注的兩岸論述，將維持年初勝選演說拋出的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，以及「不挑釁、不冒進」的基調。

由於此次正副總統就職典禮正逢新冠肺炎疫情期間，儘管國內已連續28天未出現本土確診病例，但為防堵疫情，仍然將遵照中央疫情指揮中心要求保持社交距離的原則，不會舉辦大型群眾活動。

台海穩定 兩岸有責任

根據府方規畫，520當天蔡英文和準副總統賴清德預計上午9點，將在總統府大禮堂宣誓就職，之後移師台北賓館接見來台致賀的外賓，上午10點正式發表就職演說。

總統府發言人丁允恭表示，就職演說文稿仍在討論撰寫中，尚未定稿，但因新冠肺炎疫情波及全球，一定會提及台灣防疫情況，進而開展出總統未來4年的施政願景。

據了解，蔡在就職演說中，除了感謝站在第一線對抗疫情的醫護人員，以及協助防疫的口罩、防護衣等國家隊成員外，也將對疫情趨緩後，如何帶領台灣經濟走向下一個振興階段，擘畫出未來方向。

北京涉台人士批沒誠意

對外界關注的兩岸論述方面，丁允恭表示，總統的兩岸政策，都是穩健一致的。今年仍會以「穩健、溫和、堅定」為基調，呼籲兩岸對話。據了解，在兩岸政策議題上，蔡英文將持續維持她上任以來「不挑釁、不冒進、不輕易退讓」的主張，以及致力確保台海和平穩定現狀，兩岸雙方都有責任的立場。

北京涉台人士指出，民進黨當局的作法看不出要緩和兩岸的誠意，在疫情期間尤其讓人心寒，最近又讓蘇貞昌續任行政院長，這都無法讓大陸感覺蔡有要緩和兩岸的意思。

北京聯合大學台研院副院長李振廣說，蔡英文在執政期間一直想要破壞兩岸關係，此次能連任也是因為打著「反中」旗號，但台海關係的主導權依然是在大陸手中。

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(中時電子報)