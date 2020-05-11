新冠肺炎疫情使全球產業鏈遭到重擊，但旅遊業可能是最悲情的產業。財信傳媒董事長謝金河表示，從營收數字來看，國內旅遊業者可說是全台灣一級「慘業」。

謝金河在臉書指出，根據上市櫃公司公布的4月營收數字，旅遊業的營收與去年同期相比都衰退九成以上。最具代表性的雄獅旅遊4月營收只剩下1.01億元，年減95.9%，雄獅旅遊今年前4個月的營收從24.41、16.24、3.83，到剩下1.01億，這個慘況單從數字就可以看出來。國際的旅遊凍僵了，雄獅旅遊努力在國內旅遊市場找出路，甚至雄獅的門店都賣起便當。

他說，旅遊業可說是全台灣一級「慘業」。像鳳凰旅遊4月剩1165萬元，少了95.9%，今年前4月少了51.9%；五福旅行社4月只剩945萬元，少98.4%，五福正常的營收約5億元上下，現在連一千萬元也不到。今年剛上櫃的山富旅行社，去年11月營收還有4.83億元，4月只剩1090萬元，減少97.6%。最慘的是經營權才易主的燦星旅遊，4月營收只有133.9萬元。

謝金河指出，飯店與餐飲算是二級，擁有頂鮮、晶宴會館的御頂，4月營收1404.9萬元，少了77.6%，瓦城4月營收2.43億元，少了36.9%，晶華酒店的2.67億元，少了44.2%。最慘的是日資入股的洛基，4月只有1160.5萬元，衰退88.1%。可以看出國際旅遊沒有了，商務客為主的飯店也沒有人上門。

全世界的疫情逐漸從高峰回落，歐美試圖重啟生產線，逐步解除封城，製造業活動逐漸恢復，但與人流有關的國際旅遊恐怕沒有那麼快恢復。他表示，波音內部最新預測，國際客運最快要到2024年才會恢復正常，如果是這樣，從事國際旅遊，郵輪為主的大型旅行社可能很難恢復昔日榮景，靠旅遊收入的大國，如法國、西班牙、義大利等，未來經濟受到的打擊會比較大。

(中時電子報)