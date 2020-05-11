新冠肺炎疫情擴散迅速，近幾個月來各國紛紛傳出大量確診，死亡人數也不斷攀升，各國元首為遏止疫情、安撫民眾，陸續下達相關防疫措施。然而，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）卻傳出不但未在國內和人民共渡此艱困時期，反而帶著20名妃子飛往德國巴伐利亞度假飯店聖內比池度假，甚至傳出要納二公主思蕊梵娜瓦瑞的閨蜜。

根據《每日郵報》報導，瓦吉拉隆功因日前短暫回國後，又立刻帶著眾妃子到德國渡假勝地躲避肺炎疫情，引起人民不滿，甚至說出，「我們為什麼需要國王」的口號；然而，泰王不但並未因此返國，還被媒體拍到下榻的德國巴伐利亞高級飯店中，整整一層樓的房間已改成泰式風格，處處裝飾著泰國的寶物和古董，還有一間專供泰王和妃子們使用的「歡愉室」（Pleasure room）。

根據了解，瓦吉拉隆功曾被指是泰國最好色的一任君王，現在更有傳言他看上自己33歲二女兒的閨蜜，要將她納入後宮。而日前才傳出貴妃席妮娜因為企圖要鬥垮皇后蘇蒂達，受封不到半年就遭到撤換還被關禁閉。現在又有消息指泰王要封自己女兒的閨蜜進後宮，令外界對於王后蘇蒂達的態度相當關注。

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(中時電子報)