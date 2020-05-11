520將至，總統蔡英文即將展開4年的新任期，在推動新政「興利」之餘，對於部分引發民怨的法規，也應檢視修法「除弊」，大的像蔡總統4年前參選總統時關注的房地產稅制，小的像交通裁處文書送達不便民、不合時宜的「愛校服務」、名實不符的肥料「實名制」等。由於蔡總統已無連任壓力，更應苦民所苦，修正相關法規，化解民怨。

房產稅制亂 各地政府政治力介入

民眾最關心稅制問題，由於各地政府政治力介入，引發亂象。「近年來房屋稅的調整，幾乎多出於地方政府政治目的！」消基會房屋委員會召集人張欣民說，從台南、台中到台北市，可看到地方政府利用房屋評定現值等機制，大幅調降或調漲房屋稅，其中，台北巿長柯文哲更藉核定單價等讓自用住宅房屋稅實質稅率降至0.6％，僅剩財政部法令規範1.2％的一半。

張欣民表示，蔡英文參選上屆總統大選時，曾將房地產稅制納入政見，但上任至今，幾乎交了白卷，這屆沒有連任壓力，應有所建樹。

除了稅制，多如牛毛的各類行政措施也是擾民有餘。像一般民眾因沒住在戶籍地，沒收到交通違規通知書，竟被吊銷駕照者時有所聞。還有，依規定，大貨車載貨一定要過地磅，但是運送菜品的貨車送完菜，空車上空籃還要過磅嗎？類似爭議也讓許多貨車司機困擾不已，近日有立委點出問題，相關部門表示視個案處理，但專家認為應修法解決。

實名制引恐慌性囤貨 掀肥料之亂

近日因新冠疫情嚴峻，農委會認為有農民囤積肥料，引發「肥料之亂」，日前推出「肥料實名制」，規定登記的農民可獲每包20元補助；但農民實際拿到肥料後發現，供應的肥料竟是「合理化施肥」計算後的量，讓農民有了「被砍量」的預期心理，預購肥料反而愈買愈多，衍生亂象。

政府常強調，「人民的小事，就是政府的大事。」但許多因法令陳舊引發的「小事」，最終累積成民怨，政府不能視而不見。（相關新聞刊A2）

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(中時電子報)