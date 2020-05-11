港星阿嬌(鍾欣潼)與小8歲「醫界王陽明」交往2個月即閃婚，盛大舉辦婚禮，受到各界祝福，沒想到近日竟認了離婚，婚姻維持不到2年，事情曝光後，不斷有雙方的閨密、好友洩漏兩人離婚原因及生下真實處境，最新的說法竟是疫情惹的禍，讓阿嬌無法實現懷孕當媽媽的心願，婚姻終歸無法挽回。

據《東網on.cc》報導，賴弘國友人透露，兩人婚姻出現問題時，其實阿嬌跟賴弘國都想挽回，而阿嬌之前曾經3度取卵冰存，賴弘國去年12月底也已到醫院做檢查，確認身體狀況都沒問題，本預約了今年2月26日到醫院取精，好讓阿嬌能繼續之後的人工受孕療程，沒想到2月剛好新冠肺炎爆發，整個生子計畫完全延遲，對婚姻問題雪上加霜，無法挽回。

而該友人也說，賴弘國工作忙碌，對金錢的價值觀也跟阿嬌相差甚多，據悉兩人有過2次大吵，在美國結婚時，賴弘國已對阿嬌隨心所欲的花錢方式感到不滿，兩人大吵一架，之後是過農曆年時，賴弘國希望阿嬌能到台灣陪賴爸、賴媽過年，然阿嬌堅持要去旅行，於是又發生激烈爭吵，男方友人更爆，阿嬌可以一出手斗內小鮮肉直播主數萬港幣，但賴弘國的診所因疫情需要錢周轉時，阿嬌卻毫不關心，為兩人之間因此再種下嫌隙。

(中時電子報)