高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，而藍營內部對於怎麼反制罷韓意見分歧，對挺韓市民來說，是否要投票也未有定論。韓營先前似乎有意冷處理罷免一事，不過日前一份藍營罷韓民調顯示，有過半市民願意出門投票，可見此方法並未奏效。一名親韓人士認為，韓營應需回擊，並考慮動員挺韓市民投不同意票。

距離罷韓投票僅剩下不到1個月，日前《鏡週刊》報導指出，藍營曾對罷韓進行民調，結果讓藍營人士相當驚訝，竟有約5成2的市民願意出門投票，已遠超過25％投票率的罷免成立門檻。藍營高層指出，雖於疫情期間，但罷韓未見冷卻，曾建議韓營積極防守，但韓營最後決定回擊或冷處理，內部意見不同，也讓韓營的防守顯得相當混亂。

該藍營人士認為，民調結果投票率偏高，可能因韓營尚未明確表態，是否要投票反對，且從罷免案成立後，民調就沒低於50%過，可見冷處理一招未有成效，恐需思考是否高調反擊，但這部分黨中央一直無法介入。

不過，從聲請停止罷免案、韓國瑜駁斥李佳芬遭疑干政跡象看來，以及前陣子的看板大戰，似乎有意與罷韓正面對決，擬轉守為攻。根據週刊報導，一名親韓人士透露，與其坐以待斃等著被罷免，市府高層也需回擊，最後不排除動員挺韓市民投票，但這只是備而不用，若太早動員恐替罷韓抬高聲量。

挺韓、罷韓雙方逐漸升溫，網友表示，「紓困無能，還要罷韓，無理取鬧」、「認真做事的人要罷免，認真貪汙的人要赦免，台灣奇景」，但也有人認為，不如正面迎戰，讓高雄市民自己決定。

(中時電子報)