有鑑於今年多起住宅使用的除濕機火警發生，標檢局官網已公布召回12個品牌共54款有瑕疵的除濕機型號，呼籲民眾應立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理檢修更換機板作業。

標檢局公布召回瑕疵除濕機型號，包括大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而浦、威技、B&Q（Airforce）及Fujimaru等12個品牌共54個型號，應立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理檢修更換機板作業。

光是今年在台中就傳出至少3起因除濕機引發的火警災害，標檢局也提醒，民眾在使用除濕機時應保持進、出風口上方及四周淨空，並與周圍牆壁、家俱及窗簾保持至少50公分距離、切勿置於如衣櫥或更衣間等密閉空間，以避免通風不良造成機體散熱不易、不要將除濕機置於衣物下方，以免衣物不慎掉落而蓋住除濕機出風口、並避免長時間連續使用、或於無人看管及晚上睡覺時使用。

長時間離開使用場所時，則應關閉電源並將插頭拔離電源插座，以避免造成不可預期之意外事故；切勿與高耗電量之電器，如烤箱、電暖器、微波爐、吸塵器及電鍋等共用同一組延長線，或在串聯之多組延長線中使用，避免因過載而引發危險。

(中時電子報)