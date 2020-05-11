金管會證期局表示，核准第一金投信申報募集開放式債券型「第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由華銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、南非幣計價發行。

證期局表示，「第一金四年到期新興市場投資級債券證券投資信託基金」原則上自自成立日起6個月後，投資於外國有價證券、新興市場國家地區債券、投資級債券的總金額，三者均不得低於基金淨值的60％。

此基金的存續期間為自成立日次一營業日起至屆滿4年當日，如該日為非營業日則指次一營業日。基金自成立日起即不再接受受益權單位申購，自成立日起90日後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％，買回費用歸入基金資產，以維護既有投資人利益。

(時報資訊)