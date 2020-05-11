中信金(2891)今天將舉行法說會，2019年股利政策，每股配發現金股利1元，股息殖利率約5％。中信金累計前4月合併稅前盈餘179.81億元，合併稅後盈餘153.41億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.79元。

中信金控表示，4月份各項核心業務維持穩健，且4月份投資市場回穩，金控整體獲利表現良好。中信金控前四月累計稅後盈餘較去年同期成長12%，旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司累計稅後盈餘則分別較去年同期成長5%及33%。

中信金旗下中信銀今年以來承作授信資產轉讓相當積極，除了母公司外還有東京子行也都有承作授信資產轉讓。本國銀行承作授信資產轉讓，在資訊揭露上並不甚清楚，授信資產轉讓也沒有公開交易的次級市場，只是由買賣雙方自行洽詢。

對於承作授信資產的幾個疑問，中信銀也略作了說明:

一、問:承作授信資產轉讓的目的？答:活絡調整債權組合。

一、問:授信資產轉讓，是否會有收益？答:聯貸授信資產賣斷，並無向受讓金融機構收取費用，故不會有收益來自於受讓金融機構。

二、問:授信資產轉讓的天數是由雙方議定，還是由中信銀決定？答:聯貸授信資產賣斷予受讓金融機構，該資產之權利義務一併移轉予該金融機構，並無轉讓天數的問題。

三、問:轉讓到期之前，若出現授信資產品質惡化，風險是那一方負責？答:聯貸授信資產賣斷後，風險由受讓金融機構承擔。

四、問:承接授信資產轉讓的金融機構，其承接的目的?答:受讓金融機構買入聯貸授信資產之目的是增加授信收益。

(時報資訊)