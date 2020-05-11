眾達-KY(4977)公佈4月合併營收為2.51億元，月成長4.18%，年成長15.87%；眾達-KY表示，新冠肺炎正加速企業與個人對頻寬的需求，預期此現象為長期趨勢。

眾達-KY表示，在新冠肺炎疫情衝擊下，企業紛紛改為遠距工作、視訊會議，民眾改成網路購物，社交活動則改為在家看串流平台，多項經濟活動都從線下轉到線上；根據數據顯示，包括Google和Facebook等全球100個熱門網站，3月全球使用時間激增50億小時，相較2月成長13%，為近年來最大的單月增幅，超寬頻+巨量資料處理中心將會是持續進行的必要基礎建設，未來頻寬會如同水電般，成為民生必需品。

眾達-KY進一步表示，公司生產高速光收發模組產品，其市場前景與頻寬需求習習相關，公司4月合併營收創新高，即來自於北美客戶因應資料中心擴充以及企業雲端儲存需求，帶動100G單通道光收發模組與32G光收發模組產品的出貨量皆有明顯成長。

目前眾達-KY蘇州廠的生產情況幾已恢復正常，然在仍未完全滿足訂單需求下，公司已採取加班作業因應，建置中的馬來西亞廠則受限當地政府實施行動管制令，惟生產線與測試設備進駐，以及現有作業人員教育訓練動作都持續，一旦放寬限制，即可進行試量產動作，目前眾達-KY對於第二季底前導入量產的目標不變。

眾達-KY對今年營運表現看法樂觀審慎，新冠肺炎正加速企業與個人對頻寬的需求，而在可見未來5G通訊亦將逐步成熟下，預期此不只是短期現象，亦為中長期趨勢，眾達-KY除持續開發更高速光收發模組產品外，今年會將重點放在在大陸(蘇州)、台灣(新竹)與馬來西亞(檳城03個生產基地的產能調配與供應鏈管理。

(時報資訊)