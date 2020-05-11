紓困之亂延燒多日，新北市8日將9301件初審案，送交衛福部審核，不料衛福部官員一度拒收，雙方僵持1小時才無奈收件，新北市長侯友宜為此遭到批評。不過，筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航直言，民進黨現在擔心侯友宜會因此得分，才要趕快出手打侯！

行政院長蘇貞昌7日為紓困亂象出面致歉，並表示「中央審核，基層免責」，但是到了9日，五都都表示只要地方審核通過，就不必再送中央，僅侯友宜堅持交由中央審定，隨即遭受綠營粉專與側翼猛烈砲轟。

對此，周偉航在臉書發文表示，原來這些人擔心的是侯友宜會因此得分，而不是案子辦不完造成的後續效應。就是因為心中只有做秀和做圖，才會造成侯友宜有提款的機會啊。

周偉航更直言，觀光局之前的紓困好像也是清到現在都沒清完，這個是中央自審的。已經收件兩個月了。周偉航再表示，「被罵就說不爽不要領，政府救你還靠杯一堆。呦齁齁。態度這麼屌，還不如出個我就爛的圖」。

(中時電子報)