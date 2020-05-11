新光三越站前店某大知名金飾專櫃，本月7日清晨遭到竊賊入侵，搬走1.5公斤，價值約500餘萬的金飾，台北市中正一分局經追查，發現竊賊竟然是犯下6年前侵入北市信義區某國小挾持學童案的池姓嫌犯，池嫌落網後昨晚已被法院羈押，由於對案情仍交代不清，警方還在偵辦中。

5月8日清晨，新光三越站前店的某大知名金飾專櫃，在開店後發現玻璃展示櫃內的金飾竟然被洗劫一空，經過清點後至少有400餘件飾品遭竊，總價值超過500萬元。專櫃經理立刻通知安樓管與安管人員，並向中正一分局報警。

警方根據跡證以及監視畫面，發現竊賊還企圖戴假髮變裝混淆警方查緝，警方清查後，赫然發現有吸毒前科，曾經犯下北市國小學童挾持案的池姓男子涉案，昨天晚間將他逮捕歸案。

據了解，池嫌在2014年10月30日上午10時許，從萬華到北市信義區，翻越興雅國小約180公分高的圍牆潛入校園，被老師發現後逃逸，校方通報全校師生注意，也通知警方。

不料，當日中午12時許學校放學，池打赤膊、光腳跑到教學大樓3 樓樓梯間，隨機抓了4年級的曾姓男童，鄭姓女老師發覺與池扭打受傷，遭挾持的學童則趁隙脫逃。

但池隨後到4樓又抓住另名胡姓男童，並將胡童放在女兒牆的欄杆上，讓他倒栽蔥、上半身懸空在牆外。

後來校長到場，池將胡童自女兒牆外拉回，但以雙手緊扣胡童胸前 和脖子，現場與警方對峙數十分鐘，幸警方趁池不注意救出胡童，並 將他制伏，案經台北地檢署依妨害自由等罪將他起訴。

但法院最後認定他從少年時期染上吸安惡習，在長期施用毒品下，引發幻聽、 被迫害妄想等症狀，犯案時因精神障礙，致不能辨識行為違法，欠缺責任能力，依法應不罰，昨日判他無罪與監護2年。

(中時電子報)