男裸體連撞3車肇逃 遭目擊雨衣蔽體落跑 10:382020/05/11 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 裸體男駕車連撞3車肇逃，竟裸身穿雨衣落跑。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市維新路北興國中側門今天上午7點多發生一起疑似肇車逃逸車禍，1名楊姓男子被撞後目睹肇事者沒穿衣服、用黃色雨衣蔽體「裸逃」，楊姓男子被夾在車內，經消防局人員救出後脫困，全身疼痛，目前送醫治療中，全案由警方調查中。 這起車禍至少有1部銀色、2部黑色等共3部自小客車連環撞，車頭、車身側面的駕駛座等被撞得扭曲變形，保險桿掉落，刮痕累累，現場玻璃碎片、保險桿碎塊、車體零件散落一地，撞擊力道猛烈。 (中時 ) #雨衣 #男子 #保險桿 #車禍 #黃色 也許您會感興趣 推薦閱讀 律師魏憶龍車禍撞傷婦人遭訴 今無條件和解 12:112020/05/07 社會 以為「鼻水」狂流 醫檢查驚見：腦有破洞 22:252020/05/07 生活 新豐車禍一死一傷 警籲遵守交通規則 14:362020/05/08 社會 窩在家好憂鬱？專家：吃這水果趕走負面情緒 18:272020/05/08 生活 後龍男子海邊採蛤蜊 意外失蹤仍未尋獲 22:172020/05/08 社會 石門水庫驚傳槍聲 男子死在車內 10:532020/05/09 社會 後龍男子海邊挖蛤蜊失蹤 上午尋獲遺體 11:212020/05/09 社會 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… 09:062020/05/10 社會 三重機車對撞 後座女拋飛頭撞燈桿座螺絲不治 10:102020/05/10 社會 國1北上林口路段發生車禍 貨車司機受困身亡 18:102020/05/10 社會 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 紀德艦男女士官兵激戰 女士官遭元配提告判賠淪加油工 - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 男童把7米蟒蛇當玩具 6年後…悲劇發生了 - 社會 大甲鎮瀾宮附近攤販起火 黑煙密布幸無傷亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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