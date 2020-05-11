嘉義市維新路北興國中側門今天上午7點多發生一起疑似肇車逃逸車禍，1名楊姓男子被撞後目睹肇事者沒穿衣服、用黃色雨衣蔽體「裸逃」，楊姓男子被夾在車內，經消防局人員救出後脫困，全身疼痛，目前送醫治療中，全案由警方調查中。

這起車禍至少有1部銀色、2部黑色等共3部自小客車連環撞，車頭、車身側面的駕駛座等被撞得扭曲變形，保險桿掉落，刮痕累累，現場玻璃碎片、保險桿碎塊、車體零件散落一地，撞擊力道猛烈。

(中時 )