麥可喬丹(Michael Jordan)在公牛王朝期間曾短暫使用過45號球衣，不過對於喬丹來說，那才是他本來的背號。威震籃壇的23號和莫名其妙的12號原先都不是他的選擇。

喬丹小時候常和哥哥拉瑞單挑籃球，喬丹那時很矮，每場都被拉瑞痛宰。後來拉瑞進了高中校隊，喬丹太矮被刷掉，由於兄弟兩人都喜歡45號，所以45號就先被拉瑞穿走了。等喬丹長高進入校隊，他只好把45號除以2，四捨五入成為23號，誕生了傳奇的23號。

巧合的是12號也是23號的一半。那是在1990年2月14日，喬丹賽前弄丟了球衣，找球迷借也借不到，只好臨時穿上空白的12號球衣。那場公牛隊打得很爛，喬丹獨撐大局猛砍49分還是輸球。然而這個背號沒被人遺忘，還製成了球員卡。

喬丹首次退休去打棒球時就穿回了45號，1995年打完回歸之後仍繼續使用，「因為我的父親看不到了(1993年遇害)，我穿23號也沒意義，我希望有個全新開始。」

45號的喬丹季末17場平均26.9分、6.9籃板、5.3助攻、1.8抄截還是很驚人，但投籃命中率是生涯最低的41.1%。雖然以後衛來說不算低，但喬丹首次退休之前的命中率高達51.6%。

公牛於東區準決賽首戰輸給魔術隊，喬丹於第2戰臨時換回23號，公牛遭聯盟罰款25000美元。喬丹換球衣之後場均飆升至33.4分、命中率49.6%，還有2.8抄截、2.2阻攻。雖然魔術最後晉級，但喬丹已經復活了，隔年果然開啟另一個3連霸。

(中時電子報)