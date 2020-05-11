在新冠肺炎的衝擊下，全球金融市場大幅震盪，投資人切入市場時間點困難度大增，另一方面，在全球央行齊力貨幣量化寬鬆下，又面臨超低利率甚至負利水準的窘境，台新投信為解決投資人面對「擇時」及「低利」二大難題，特別與全球最大新興市場公司債管理者百達攜手打造台新新興短期高收益債券基金，為國內首檔同時擁有「短期」+「新興高收」雙利基的高收債基金，可掌握收益與波動之間絕佳甜蜜點，將於5月18日開始募集。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，新冠病毒、油價崩跌等事件接連發生，今年來金融資產修正劇烈，低波動率的產品再度成為市場焦點。短天期的債券距離到期日較近，變數因此較少，價格波動也因此較小。新興短期公司債平均存續期間集中在1-3年，過去十年的年化波動度僅5.25%，較傳統與一般債券低；就殖利率水準分析，新興短期公司債殖利率來到8.28%，為近10年新高，也高於美國高收益債和一般新興公司債。此時進場低接，是極佳投資機會。

(時報資訊)