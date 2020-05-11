《港股》恆指開盤上漲0.99％ 影視娛樂股走高 09:432020/05/11 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國4月非農就業數據降幅雖創高，但優於預期，投資者預估最壞時間已過，道瓊上周五漲1.91%，加上美中關係前景樂觀預期，為刺激港股做好準備。香港恆生指數於11日開盤上漲240點或0.99%，24470.2為點。紅籌指數漲1.04%，國企指數漲1%。 貓眼娛樂漲3.72%，阿里影視漲4%，IMAX中國漲3.5%。金山軟件漲3.72%。 (時報資訊) #影視 #娛樂 #港股 #恆指 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸五一後復市 匯補跌股小漲 04:102020/05/07 全球財經 《港股》恆指近開平 航空股普跌 10:342020/05/07 財經 《港股》恆指收跌0.65％ 失守24000點 17:052020/05/07 財經 《港股》港股開盤彈升至2萬4 10:172020/05/08 財經 憧憬中美新貿談 滬深兩市上漲 10:332020/05/08 財經 《通信網路》取經KT、打娛樂牌 遠傳5G掀「韓」流 12:162020/05/08 財經 《港股》美中關係解凍 恆指收漲1.04％ 16:482020/05/08 財經 梨泰院「毒王」傳染33人 首爾逾2100家酒吧停業 17:512020/05/09 國際 財經熱門新聞 殺完了！油價逆天暴彈40％ 最大贏家曝光 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。