美國4月非農就業數據降幅雖創高，但優於預期，投資者預估最壞時間已過，道瓊上周五漲1.91%，加上美中關係前景樂觀預期，為刺激港股做好準備。香港恆生指數於11日開盤上漲240點或0.99%，24470.2為點。紅籌指數漲1.04%，國企指數漲1%。

貓眼娛樂漲3.72%，阿里影視漲4%，IMAX中國漲3.5%。金山軟件漲3.72%。

(時報資訊)