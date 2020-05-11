愛普(6531)持續聚焦高毛利產品成效浮現，第一季每股獲利創下近6季以來新高、每股賺0.49元，高毛利客製化產品第一季營收佔比已逾五成，單季毛利率為19.6%，

愛普第一季合併營業收入9.36億元，季減少9%，年增加40%，單季合併營業毛利率19.6%，較前季增加3.4個百分點，在營業費用無重大變化下，營業淨利為3006萬元，歸屬母公司淨利為3600萬元，每股盈餘為0.49元。

愛普第一季持續進行營運策略之調整，聚焦於高毛利客製化產品，該產品線第一季營收佔比已超過五成，而在其應用領域部分，穿戴裝置及藍芽無線耳機等應用領域之出貨，延續前季力道而持續升溫成長，力壓傳統GSM手機應用之出貨金額。此外，IP授權業務亦與多家客戶洽談中，開發時程符合預期。

展望第二季，愛普認為，在記憶體市場需求及價格已見回穩的跡象下，公司將進一步優化庫存體質，對於高成本的庫存進行去化調整，同時對應深耕高毛利客製化產品線之應用市場，並持續佈局IP授權業務，期使今年公司營運回歸正常軌道。

(時報資訊)