和大(1536)4月合併營收為1.69億元，年減66.95％，累計前4月合併營收為15.76億元，年減20.78％。和大今年受到全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流物流，僅維持低度工廠運作，致使公司整體營收不如預期，但進入5月份歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，和大主力客戶已開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期6月將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

和大主要客戶之一的美系電動車大廠，除上海廠早已恢復組裝外，美國廠也已陸續恢復量產，再加上各國車廠紛紛開發新款平價車款電動車，搶攻節能商機，以目前和大掌握美系T客戶及歐系L客戶與A客戶的電動車訂單能見度及長期全球車市復甦的強勁力道，雖然受到疫情的短暫衝擊，和大仍持續按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並預計5月中旬辦理嘉義三廠(91地號)廠房暨宿舍新建工程上樑典禮，以提前佈置2021年供應亞、歐、美系電動車大廠產能需求的能量。

面對2020年動盪的經濟局勢，和大早已預先儲備未來歐美與大陸電動車的成長力道，憑藉過去十多年來和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，為客戶新開發車款獨家量產廠商，率先在電動車市場佔有領導地位，和大也已逐手加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，以強化公司產品及技術發展能量。在製程管理方面，陸續引進高階設備，建構智能產線發展，預估2021年第2季之後，嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地，帶動和大產能再創新高。

(時報資訊)