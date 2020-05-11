美國總統川普日前曾說，即便恐將造成更多人染疫，但重啟經濟仍是值得的，事實上真是如此嗎？穆迪分析師Mark Zandi認為，現在可能是經濟成敗的關鍵，我擔憂美國各地過於急迫地重啟經濟將造成嚴重後果，如果疫情再起波瀾，那面臨的將是一場蕭條，或許不會再次實施限制措施，但肯定會帶給人們恐慌，並壓抑經濟復甦。

CNBC報導，穆迪分析師Mark Zandi警告，過於急迫地重啟經濟簡直就是在賭博，病毒再次感染恐將引起漣漪，使經濟陷入混亂，如果疫情再起波瀾，那將是一場「蕭條」，就算不見得再實施限制令，但它依舊會讓人們恐慌，給經濟帶來壓力。

Zandi也定義了上述的「蕭條」，意旨失業率維持兩位數超過12個月。

上周，美國勞工部公布最新數據，4月失業率達14.7%，非農就業減少2050萬人，不過市場似乎不受影響，美國道瓊指數最終仍收高逾4百點。

Zandi指出，整體來說，如果疫情沒有再次爆發，他還是看好V型復甦的可能性，同時，他也表示，隨著企業重新營業，就業率將在陣亡將士紀念日(5月最後一個星期一)當周周末開始反彈，不過，由於疫情不確定性仍高，相關數據將維持在當時水平遊走。

Zandi最後說到，經濟全面復甦的關鍵就在疫苗，如果疫苗延後、或未在明年出現，將出現如1930年大蕭條時期的衰退情景。

(中時電子報)