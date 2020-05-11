在 Instagram 查看這則貼文 Karl-Anthony Towns（@karltowns）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 下午 3:45 張貼

在美國受到新冠疫情嚴重影響之際，灰狼中鋒唐斯上個月迎來噩耗，因為他的母親賈桂琳感染新冠肺炎不幸過世，在美國時間母親節的這天，唐斯公布賈桂琳去年耶誕節傳給他的感人簡訊，更在IG貼出長達4分鐘紀錄母子相處點滴影片！

賈桂琳去年耶誕節傳給唐斯的一封簡訊，「我的兒子，似乎我只要閉上眼睛一下子，突然一個男人就站在他孩童時代曾待過的位置，我的手臂或許無法再擁抱你入懷，但我的心裡永遠會保護你，你是我的生命曾經給我的最甜蜜禮物。」

從小就跟賈桂琳感情深厚的唐斯，一度為了母親選擇放棄參加美國男籃，而是打了多明尼加國家隊，沒想到今年3月25日，唐斯對外公布賈桂琳感染新冠肺炎，就連父親也感染了，幸好他的父親最後康復出院，賈桂琳卻在4月13日過世了。

如今唐斯只能忍住喪母之痛，在美國時間母親節這天懷念最疼愛自己的母親，更在貼出賈桂琳耶誕簡訊的截圖上寫著，「我好想念你！」讓外界無不為了唐斯母子之間感情動容，也更加重視新冠疫情對於人們帶來的莫大影響或衝擊。

(中時 )