高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，罷韓團體發放黃絲帶，台灣基進立委「3Q哥」陳柏惟也現身高雄三民公園，引起一陣騷動。

罷韓團體趁假日在高雄發放黃絲帶，昨下午三民公園聚集大批民眾，更有人是為陳柏惟一早就到現場排隊，陳柏惟笑說，他可能記錯時間，但也謝謝民眾的支持。

陳柏惟現身高雄發黃絲帶。（圖／摘自台灣基進臉書）

陳柏惟表示，身為台灣基進的立委，相關活動當然有參加的義務，而媽媽也在高雄，回高雄陪媽媽過母親節，希望媽媽可以健康平安，當然也希望城市、故鄉高雄可健康平安。

對於前陣子的看板大戰，陳柏惟認為，高雄市政府是為了不讓市民知道有罷免權利，自己是贊成拆看板，但如果是針對性拆除，想必大家都無法接受這樣的政治操作。

對此，網友驚呼，「這個草包還想割別人」、「罷了之後，苦難開始，惡勢力回歸！」「嘆為觀止」、「違法還能凹成政治操作，跟民進黨雙標一個樣」。不過，許多網友知道陳柏惟回到高雄，難掩興奮紛喊「3Q！」「這一看就是水餃」、「百分之百是3Q」、「好想去領，可是我再上班，哭哭」。

網友猜出神秘嘉賓是陳柏惟。（圖／摘自台灣基進臉書）

(中時電子報)