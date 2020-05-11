台股站上1萬1千點，是無基之彈還是有強有力支撐？金管會主委顧立雄11日在立法院財委會說這波行情有三大原因，一是仍是有上市櫃公司在疫情中逆勢成長；二是資金寬鬆行情，且外資已有回頭；三是疫情趨緩的樂觀預期會先反應在股市表現上。

立委曾銘宗上午在財委會質詢時表示，在基本面不佳、上市櫃公司接單可能衰退的情況下，外界看不懂為何台股仍在持續上揚，是不是八大公股行庫、四大基金等要營造520行情。

對此，顧立雄及財政部次長吳自心都表示，毫無所悉、並未接到相關指令。

顧立雄表示，台股上漲主要三大原因，一是股市反應產業面表現，但不單只是反應受疫情影響最嚴重的服務業、航空、旅宿業等，仍是有製造業營收是有成長，不是全然衰退，台股會比鄰近國家好。

第二是全球資金目前非常寬鬆，外資雖然目前仍一直在賣超，第一季呈現淨流出，但顧立雄亦透露外資「也有回頭的情況」；三是對疫情趨緩的樂觀預期會首先會反應在股市上。亦即台股目前是基本面加資金，再加對疫情受控樂觀預期的三大支撐。

對於立委賴士葆詢問台股否有「報負性反彈」，顧立雄則說，4月從美股來看，已比3月修正，漲幅已很大，不覺得有什麼報負性的反彈，即美股3月下跌20％多，4月已回去很多，台股亦是，資金寬鬆，且外界又對疫情趨緩有一定樂觀期待，台股也好、美股也好都已有一定程度的反應。

(工商 )