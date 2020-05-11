包括總太地產（3056）、富宇地產（4907）、富旺國際（6219）等台中建商，第二季喜迎交屋，4月營收開出亮眼成績，年增率從七成至1.4倍不等！隨著疫情逐漸舒緩，包括順天（5525）、富旺、富宇等建商，上半年都有新案進場且潛銷期間紛紛傳來銷售佳績。

其中，富旺持續看好剛性購屋需求，今年規畫在全台推出九個預售案，總戶數1,055戶、總銷約73.3億元；520檔期在新竹、台中、雲林共有七個新案將進場。包括新竹湖口「站前大時代」AB區，14戶別墅產品，總銷1億元；「富時代」54戶大樓產品，總銷2億元；綠園段62戶別墅產品，總銷4.6億元。

富旺在台中市西屯區台灣大道與至善路口新案，總銷23億元，潛銷預約超過150組；沙鹿區「心海城」案，總銷9.3億元；雲林斗南「斗南湛」、斗六市明德段兩建案，合計總銷8.6億元。

富旺在台中「世界之翼」、「米蘭雙星」等新成屋銷售入帳下，4月營收1.24億元，年增81.21％；前4月營收6.47億元，年增21.88％。

此外，富宇地產今年推案集中在上半年，包括北屯機捷新案「峰景」、沙鹿區新案「凡爾賽」與南投草屯新案，總銷約55億元。其中，北屯機捷特區「峰景」案，產品規劃25-35坪、2-3房的菁英首購宅，總銷27億元；沙鹿區「凡爾賽」住宅大樓，產品規劃2-3房，總銷約10億元。

富宇地產在台中市太平區「讀樂樂」新成屋入帳下，4月營收0.72億元，年增近1.4倍；前4月營收4.34億元，年增1.7倍。

而順天建設上半年在台中北屯區與潭子區、分別推出「景美」與「豐華」雙建案，總銷逾35億元，均傳來銷售捷報！其中，總銷13.8億元的順天「景美」，產品規劃3至4房、零店面，已購客戶包括自營商、科技業、公教人員等，目前熱銷九成。

(工商 )