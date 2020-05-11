鴻海（2317）法說會拍板5月15日開跑，預訂在下午3點鐘以電話形式、全程以中文進行，整個法說會預計歷時60分鐘，預料包括首季財報，第二季現況、下半年展望，以及目前的稼動率、疫情影響甚或蘋果新機動向，都會是市場的焦點。

由於先前法說會鴻海董事長劉揚偉已釋出「二絕三窮」的風向球，並強調在揮別首季淡季後，第二季可望受惠訂單遞延效應，拉抬營收，讓今年上半年業績有機會跟去年同期比美，在第二季前景展望相對樂觀下，鴻海5月15日舉行的法說會也備受市場期待，預期應有好消息釋出，連帶帶動股價在觸底後屢見新高，11日鴻海股價續揚，10點前還一度見到78.8元的波段新高，漲幅達3.41％。 新冠肺炎延燒，鴻海董事長劉揚偉於今年三月召開首季法說會時，曾提及當時中國大陸廠區復工比例已經超過季節性需求的50％，預期3月底前可以恢復到季節性正常產能，雖然目前新冠肺炎看似已在中國大陸嚴控之下出現轉機，疫情對鴻海集團大陸廠區稼動率的影響，仍會是市場關心的焦點。

另受到新冠肺炎影響，鴻海大陸廠區一度陷入停工，惟在三月大陸復工加持下，單月營收繳出歷年同期第三高、月增近六成的佳績，但因二月營收太低，今年首季營收僅9,296.8億元，呈年減11.99％，季減46.6％，正式終結營運連十季上兆的榮景，在營收規模急縮下，鴻海首季獲利表現會否受到影響，就待鴻海法說會中說分明。

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