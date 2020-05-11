台南一名李姓男子與妻子結婚近10年，育有3名子女，2016年10月起，見妻子常在外過夜，覺得行為異常，某日便偷偷尾隨想查個究竟，結果發現妻子竟然與公司的張姓主管，於晚上10時許一同投宿摩鐵，為了確認2人是否偷情，自己還在外苦守一夜，隔天一早還看到張男只穿內褲跑出來，氣的對2人提告侵害配偶權，同時求償100萬元。

判決書指出，李男2017年5月間某日到公司查看妻子狀況，發現妻子跟張姓男主管，一起投宿摩鐵住同房，為了確認妻子是否有偷吃，李男在房間外苦等一整晚，隔天清晨約6時許，看到妻子走出來，他衝上前質問，此時張男只穿內褲、衣衫不整從房間走出，李男不甘心被戴綠帽，氣的提告。

李妻反駁說，當天本來就有意投宿摩鐵，張男擔心她身體狀況會耽誤到隔天工作，才會選擇一同過夜，2人雖住同房，但張男睡沙發，並未發生關係。

檢方因2人沒有性器接合情形，因此通姦、相姦不起訴。台南地院法官認為，李妻與張男深夜同住摩鐵，已逾越一般男女正常互動關係，應負起精神上的損害賠償責任，判2人應各賠償李男15萬元確定，不得上訴。

(中時電子報)