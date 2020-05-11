《生醫股》4月營收創今年高 惟美時平盤攻防 10:002020/05/11 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特殊學名藥廠美時(1795)4月營收創今年新高，今日股價開高後，賣壓出現，股價由紅翻黑，多空在平盤附近進行攻防。 美時4月自結合併營收7億9036萬元，較去年同期大幅成長逾三成、並創下今年以來營收新高。美時表示，受惠戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片客戶的美國市場份額不斷成長、拉貨狀況亦穩定增加，此外，癌症用藥外銷出貨持續暢旺，使得整體外銷市場業務表現強勁；亞太區域業務亦因疫情減緩而逐漸回溫。 (時報資訊) #美時 #月營收 #外銷 #攻防 #生醫股 #4月營收 #戒癮用藥 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-航運》中菲行4月營收年增近6成 創新高 12:502020/05/07 財經 甩疫情 京城4月營收創歷史同期新高 16:412020/05/07 財經 雲端需求旺 勤誠4月營收攀峰 16:502020/05/07 財經 遠端辦公夯 信錦4月營收首飆雙位數 18:392020/05/07 財經 王品Q1每股虧損1.98元 五年首見 19:132020/05/07 財經 疫情好傷 台灣高鐵Q1獲利砍半 21:002020/05/07 財經 《類股》聖暉、朋億4月營收兩樣情 15:402020/05/08 財經 《業績-其他》出貨強勁 鼎炫-KY4月營收月增、年增逾30％ 16:142020/05/08 財經 麗豐-KY4月營收3.02億元 達去年平均月營收7成以上水準 20:042020/05/08 財經 《業績-百貨》客思達-KY4月營收年減39.63％ Q2、Q3待觀察 08:182020/05/11 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 殺完了！油價逆天暴彈40％ 最大贏家曝光 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 散戶押這檔慘爆！專家驚曝恐套牢一輩子 - 即時 全球經濟大蕭條再現？謝金河這樣看 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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