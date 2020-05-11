特殊學名藥廠美時(1795)4月營收創今年新高，今日股價開高後，賣壓出現，股價由紅翻黑，多空在平盤附近進行攻防。

美時4月自結合併營收7億9036萬元，較去年同期大幅成長逾三成、並創下今年以來營收新高。美時表示，受惠戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone舌下含片客戶的美國市場份額不斷成長、拉貨狀況亦穩定增加，此外，癌症用藥外銷出貨持續暢旺，使得整體外銷市場業務表現強勁；亞太區域業務亦因疫情減緩而逐漸回溫。

(時報資訊)