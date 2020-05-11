需求增加，激勵上周五紐約期棉漲1.6%；因中國增加對美國棉花的進口，提振市場對需求增加的預期，進而吸引投資人買盤進場，激勵美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)7月棉花期貨上漲0.88美分，漲幅1.6%，收盤每磅56.27美分；而10月棉花期貨上漲0.71美分，漲幅1.25%，報每磅57.38美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11400元人民幣，較前一日上漲255元人民幣；庫存方面，截至5月7日，ICE登記庫存3,579包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)