《商情》需求增加 激勵上周五紐約期棉漲1.6％ 10:002020/05/11 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求增加，激勵上周五紐約期棉漲1.6%；因中國增加對美國棉花的進口，提振市場對需求增加的預期，進而吸引投資人買盤進場，激勵美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)7月棉花期貨上漲0.88美分，漲幅1.6%，收盤每磅56.27美分；而10月棉花期貨上漲0.71美分，漲幅1.25%，報每磅57.38美分。 中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11400元人民幣，較前一日上漲255元人民幣；庫存方面，截至5月7日，ICE登記庫存3,579包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #激勵 #期棉 #CE #期貨 #棉花 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》預料需求增加 激勵周三紐約期棉漲逾1.7％ 10:002020/05/07 財經 日盛期貨：美國經濟重開機 三微期貨商品掌投資利基 09:442020/05/08 財經 《商情》空頭回補 激勵周四紐約期金漲2.2％ 10:002020/05/08 財經 《商情》買盤進場 激勵周四LME期銅連4漲 10:002020/05/08 財經 《商情》經濟數據轉強 激勵周四紐約期棉漲至1周高點 10:002020/05/08 財經 六福萬怡下午茶 伴貓雲間嬉戲好療癒 04:102020/05/09 時尚消費 人物剪影 女性領袖抗疫有成－罕見演說，激勵全國 04:102020/05/10 財經要聞 興櫃續爆量 防疫股強強滾 04:102020/05/11 證券．權證 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 殺完了！油價逆天暴彈40％ 最大贏家曝光 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 散戶押這檔慘爆！專家驚曝恐套牢一輩子 - 即時 全球經濟大蕭條再現？謝金河這樣看 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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