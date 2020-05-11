520總統就職倒數計時 總統府發言人說明細節

距離520總統就職只剩下10天，總統府今（11）日召開記者會說明總統就職典禮活動內容。對於兩岸論述，將維持年初勝選演說拋出的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，以及「不挑釁、不冒進」的基調。

因應新冠肺炎疫情，總統府發言人丁允恭表示，將不邀請海外嘉賓，友邦政要也會以拍影片的方式表達祝賀，也不辦國宴，現場人數也會依指揮中心指引，限制在一定規模內，雖規模小，但不失隆重與溫馨。

(中時電子報)