直播》520總統就職 不邀海外嘉賓、不辦國宴 10:072020/05/11 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 520總統就職倒數計時 總統府發言人說明細節 距離520總統就職只剩下10天，總統府今（11）日召開記者會說明總統就職典禮活動內容。對於兩岸論述，將維持年初勝選演說拋出的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，以及「不挑釁、不冒進」的基調。 因應新冠肺炎疫情，總統府發言人丁允恭表示，將不邀請海外嘉賓，友邦政要也會以拍影片的方式表達祝賀，也不辦國宴，現場人數也會依指揮中心指引，限制在一定規模內，雖規模小，但不失隆重與溫馨。 (中時電子報) #520 #總統就職 #嘉賓 #不辦 #國宴 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統副總統就職紀念幣 歷屆最貴 04:102020/05/07 財經要聞 下周四前可能宣布蘇揆續任？知情者曝內閣總辭時間 10:282020/05/07 政治 綠營最新民調！國民黨支持度雪崩 這個黨將取而代之 11:292020/05/07 政治 520將屆 蔡總統將宣布蘇貞昌續任閣揆 08:272020/05/08 政治 520前夕瞄準「兩岸條例」英派立委刪國家統一 11:282020/05/08 政治 520後續留？陳時中：去留由行政院長決定 14:292020/05/08 生活 生活壓力暫拋一旁 520條蛋糕慰勞弱勢母親 19:562020/05/08 生活 母親節祝福 賴神、陳菊建議給媽媽大擁抱 15:102020/05/10 政治 陳菊確定出任監察院長 府祕書長由蘇嘉全接任 21:452020/05/10 政治 新聞早班車》520新政 盼修陳舊法令 除弊便民 06:212020/05/11 政治 政治熱門新聞 罷韓、反罷韓直球對決 他用易經一算：勝負已分 - 政治 一桃殺三士？李正皓驚爆罷韓幕後驚人算計 - 政治 美國最近強烈挺台動作 學者揭背後原因 - 政治 陳菊出任監察院長 洛杉基痛批：大開民主倒車！ - 政治 金正恩最猛火藥庫曝光！專家：讓人聯想到台灣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。