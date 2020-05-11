大華科大餐飲系學生針對新冠肺炎疫情，製作的創意巧克力。（羅浚濱攝）

大華科大（8月改名敏實科技大學）餐飲管理系，教學嚴謹、設備新穎，擁有完善的中餐、西餐、烘焙、飲調及餐服教學設備，在短短幾年中，師生們憑著精湛廚藝與特色料理，南

征北討出國比賽贏得無數國內與國際比賽大獎。

餐飲系主任謝衣鵑，是國內知名營養及生物技術學者，她期許學子幫助在地食農產業提高食材料理價值，帶動本地的餐飲文化，更將國內的廚藝特色分享到國際。2014年連續舉辦三屆國際盃的餐飲大賽，讓國內廚藝美食的軟實力，折服來自全球各地的選手，也讓在地餐飲能夠接軌國際的發展，培養台灣餐飲業的新競爭力。

謝主任指出，大華餐飲五大要特色，智慧餐飲、名廚教學、國際競賽、多元見習、畢業即就業，隨著時代變遷，敏實科大目前搶先部署，將課程設備以智慧餐飲為走向，在教學中讓米其林名廚現身教學、技術指導，讓畢業生學習廚藝走入業界時可以無縫接軌。

餐飲系也在敏實集團的資源投注下獲得巨大的發展空間，鼓勵學生組成創業團隊，承包校內外重要外燴業務。餐飲系同學更在校內創辦週二學生食堂，推出國道系列美食便當，從食材選購、營養分析、烹煮包裝、行銷販賣，皆由同學一手包辦，提供在校師生另外一種物美價廉的午餐享受。

餐飲系同學，在畢業前一年還能前往國內外知名餐旅集團實習，同時也可到敏實集團所屬的國內外五星級飯店實習，如曾經獲得米其林一星的日本若松溫泉旅館，南湖GOLIAH HOTEL旅館，銀杏湖五星級旅館及餐廳，接受國際級名廚的調教，歷練成長以達到未來百分百的超高就業力。

(中時 )