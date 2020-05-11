紐約洋基工具人勒梅休（DJ LeMahieu）上季繳出生涯最佳表現，在美聯MVP票選第四名，也讓外界開始討論，洋基是否應該短出一份合約留人，對此，《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）便分析，他認為，以洋基總管「現金男」凱許曼（BrianCashman）的風格，將會促使球團將勒梅休多留幾年。

勒梅休去年季前和洋基簽下2年2400萬美元合約，結果馬上繳出打擊率3成27、197支安打以及26轟的成績單，此外，勒梅休上季得點圈有人時打擊率高達3成89，領先全大聯盟，這就是為何他經常擔任開路先鋒卻還是灌進102分打點的主因。

眼看勒梅休合約就快到期，馬提諾認為他是一名好打者，球團可能會將他留下，但如果洋基要追求克里夫蘭印地安人游擊手林多（Francisco Lindor）的話，屆時托瑞斯（Gleyber Torres）將會移回二壘，勒梅休的地位就可能受到影響，不過他也提到，如果渥特（Luke Voit）無法繳出穩定表現的話，勒梅休也可能移防至一壘。

馬提諾分析，以總管凱許曼的風格，他不會將擁有多年控制權的明日之星白白送走，舉例說明，之前有傳聞洋基要拿擁有多年控制權的安杜哈（Miguel Andujar）去交換即戰力艾倫納多（Nolan Arenado）時，凱許曼就拒絕這樣的提案。

馬提諾認為，洋基可能會選擇和勒梅休多簽幾年約，好讓他留在紐約；至於林多，他將在2021年球季結束後投身自由市場，馬提諾指出，如果球團朝著奪冠方向邁進，相信以林多的身手，不會有球團反對和一名一代球星並肩前進的。

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(中時電子報)