特斯拉執行長馬斯克5月1日在推特表示，正在出售所有名下房產，包含加州3處豪宅以及洛杉磯4套房。外媒近日分析其財務狀況，認為馬斯克可能因缺乏現金才變賣房產。

華爾街日報報導，億萬富翁馬斯克身價雖然高達390億美元，但他絕大部分擁有的是特斯拉的股權，而他持有特斯拉的股權僅20.8%（約290億美元），為了保持經營公司的控制權，他不想出售這些股票換取現金。據了解，他抵押了一半的股權獲取個人貸款。

此外，馬斯克在特斯拉沒有固定領薪，即便因特斯拉股價長期在1000美元以上，他可獲得169萬股的股票（價值逾10億美元），但他需要5.92億美元才能兌現期權。此外，馬斯克曾多次表示自己現金不足，與第一任妻子的離婚訴訟中，他對法官說自己已經用光現金；而在另一場訴訟當中，馬斯克也自曝「財務上缺乏流動性」。

那麼，把房產售出後他要住哪呢？馬斯克回應，一旦房子出售，他也不知道要住哪裡，也許會租一間小房子來住。不過當被問及出售個人房產的事情時，他在推特上表示：「我不需要現金。」

(中時電子報)