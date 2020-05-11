內政部今日發布去年第4季全國及六都住宅價格指數，全國住宅價格指數為104.14，較上季上漲0.55％。六都部分，新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市分別較上季上漲0.49％、0.27％、0.17％、0.85％、0.76％及0.91％。整體而言，本季全國及六都住宅價格指數變動不大，持續呈現平穩趨勢。

內政部說明，考量同一房屋之重複交易案例有限，本部發布住宅價格指數作業採用「類重複交易法」，搜尋當季2樓以上集合式住宅（公寓、華廈、住宅大樓、套房）及透天厝中，交易區域相近條件相似的房屋，運用電腦大量估價模型調整不同房屋條件的價格差異後，再計算不同時間的房價變動情形，以作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。

另外，內政部進一步說明，本季全國及六都住宅價格指數皆於1％內微幅變動，且各市的季變動率漲幅已較108年第3季趨緩，維持平穩趨勢，更多詳細資訊，歡迎至內政部不動產資訊平台（網址：http：／／pip.moi.gov.tw／V2／E／SCRE0106.aspx）瀏覽查詢。

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