晶圓代工廠茂矽(2342)接單持續增溫，4月營收1.63億元，創17個月以來新高，月增率20.26%，年增率97.60%；今年營收回復成長，1-4月營收5.6億元，較2019年同期增加24.15%。

茂矽今年以來接單穩定增加，營收續增溫；公司先前自結1月獲利1900萬元，比去年同期由虧轉盈，並預計MOSFET車用訂單今年占比續升，全年整體營運拚轉盈。此外，公司將於今年底跨入車用絕緣閘雙極電晶體(IGBT)市場。今股價隨4月營收攀高強攻漲停27.3元。

回顧第一季，茂矽2020年1-3月營收3.96億元，較去年同期增加7.67%。先前公布自結1月營收1.39億元，自結單月獲利1900萬元，每股稅後淨利0.12元，比去年同期由虧轉盈。

茂矽自去年下半年起本業已逐步回溫，公司積極布局車用、工業和高端MOSFET應用市場，並將於今年底跨入車用絕緣閘雙極電晶體(IGBT)市場。

展望今年，茂矽積極布局車用、工業和高端MOSFET應用市場，去年車用訂單成長達五成，營收占比約10%，預期今年車用訂單可望持續成長，IGBT則預計將於第四季試產。

茂矽布局IGBT，預計第二季將完成8吋與6吋共用之IGBT晶背製程無塵室建置，第三季將完成關鍵設備裝機，並於第四季進入試產，初期月產能約5000片，將成為台灣第一條車用IGBT產線。

(時報資訊)