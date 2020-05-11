金融股今年配息整體的現金股息殖利率約4.7％，成為小資族存股標的；另外各金控、銀行陸續公告最新前十大股東名單，根據目前已出爐最新資料，挪威央行儼然成為台灣金融股最大政府基金買主。消息面帶動金融股翻揚，類股指數今早站上季線，永豐金(2890)、台新金(2887)及元大金(2885)等股價都在盤初漲逾2個百分點。但法人提醒，仍要留意賺股息賠指數，建議選擇股價淨值較低的標的，同時注意該標的的評價，以體質較好且長期表現穩健者為主。

兆豐金(2886)3月遭逢全球股債市場大幅震盪衝擊，金融資產出現大幅評價損失，隨4月市場回穩，損失也回沖不少，4月單月資產評價轉為正數，挹注獲利，加以本業利息與手續費收益穩健成長，使得兆豐銀4月獲利衝上30.06億元，推升兆豐金4月單月稅後純益來到34.37億元，獲利較上月翻倍成長，累計前4月EPS 0.39元。

開發金(2883)4月獲利20.56億元，累計前4稅後純益15.67億元，EPS 0.11元。子公司凱基銀行主要業務穩定，金融市場回穩評價回升，帶動4月獲利大增數倍、為4.69億元，前四月累計賺10.34億元；凱基證也翻轉、4月大賺10.18億元，開發資本也單月虧轉盈，4月賺8.17億元，使累計前四月稅後淨損縮小為9億元，中壽4月賺9.31億元，則比3月少，前四月累計稅後純益53.9億元。

台新金4月自結稅後盈餘新台幣16.52億元，累計每股稅後盈餘(EPS)0.34元。台新銀行4月稅後盈餘11.11億元，較前月成長307%，主係當月核心業務淨利息收入持續穩健，金融市場逐步回溫致投資收益較上月大幅成長。資產品質維持穩健，截至4月底逾放比為0.21%，備抵呆帳覆蓋率為691.93 %。台新證券4月稅後盈餘3.08億元，主係當月大盤指數回穩，營業證券評價回升投資收益增加所致。各項業務持續穩健發展，受疫情干擾影響逐漸縮小，經紀業務市佔續創新高。

市場專家強調，目前金融指數評價來到區間下緣，部分資本強健的個股今年積極發放現金股利，殖利率頗具吸引力，預期今年仍有股利行情可以期待。

(時報資訊)