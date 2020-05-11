因應餐飲業營運遭受新冠肺炎疫情衝擊，獲鴻海（2317）及王品（2727）投資的肚肚餐飲科技公司，今（11）日宣布「共體食艱」方案，將免費贊助1000台iPad給店家，打造智慧整合端點銷售系統（POS），未來續約即可獲得iPad，總額達約1090萬元。

肚肚為2015年自鴻海內部發跡的新創公司，在創辦人孫和翊領軍下以研發美食搜尋App起家。據經濟部商業司資料，肚肚2018年5月核准成立，目前實收資本額1.07億元，主要提供智慧POS系統、餐廳專業行銷顧問服務，打造消費性企業一條龍串接服務。

肚肚執行長孫和翊表示，公司秉持「從餐飲業者需求角度出發」的創立初衷，幫助餐飲業專注發展本職，免於系統碎片化所苦。由於疫情關係，各餐飲業者無不希望能有更多客源提升業績，對此攜手業界各領域龍頭，完成無接觸取餐服務，全力支持餐飲業度過難關。

肚肚與行動支付業者LINE Pay、街口支付、外送平台Uber Eats，以及能查詢附近餐廳的LINE SPOT攜手合作，藉此在疫情期間降低人與人接觸的同時，更能降低營運成本及提升業績，打造真正智慧化、All-in-one餐飲系統，協助全台餐飲業者挺過疫情衝擊。

肚肚透過與LINE SPOT深度合作，讓消費者透過LINE SPOT，即可搜尋到使用肚肚POS的餐飲業者、並完成「點餐外帶」，協助餐飲業者開拓新客源。同時，不同於外送平台業者，點餐外帶不需要高額手續費，能幫助餐飲業找回毛利。

同時，觀察到餐飲業者對行動支付需求自31.2％大增至63.7％，肚肚與LINE Pay、街口支付2大行動支付業者合作，並因應外送需求日益成長，同時與外送平台Uber Eats合作，全數整合在肚肚POS內，讓餐廳業者一機同時管理內外訂單，節省人力處理訂單時間。

肚肚攜手多家業者合作全方位智慧POS服務後，深獲多家餐飲龍頭品牌肯定，包含全台石二鍋、喜憨兒、福來許、咖啡杯杯等，皆已透過肚肚POS系統提升及優化品牌營運效能。肚肚希望能此拋磚引玉，讓更多業者一同挺身而出，助餐飲業者挺過疫情挑戰。

(時報資訊)