1.台積電(2330)：雖表示赴美設廠目前並無任何具體計畫，但今早股價仍開高小漲，突破300關。
2.英利-KY(2239)：4月營收月增118.25%、年減5.57%，外資連兩日買超，今早股價強漲近5%，躍過季線。
3.裕隆(2201)：外資近期偏空操作，4月營收月增18.92%、年減7.11%，然5日線有撐，今早股價仍隨大盤漲約3.6%。
4.東森(2614)：前4月獲利年增286%，將擴大徵才500人，外資連5日買超，今早人氣爆發，股價頻頻觸及漲停。
5.淳安(6283)：4月營收月增率近43%、年增20.31%，開盤勁揚，漲幅逾7%。
6.建準(2421)：5月接單能見度樂觀，營收有望挑戰新高，早盤持續強攻，挑戰50元。
7.新日興(3376)：4月營收月增、年增皆逾3成，多方吃補，一早跨過135元壓力品，漲幅超過5.5%。
8.同致(3552)：受惠大陸車市明顯回溫，股價持續向上收復失土，開盤跳上漲停板，回到3月初的起跌點。
9.優群(3217)：NB、伺服器拉貨強勁，加上股價回檔90元附近未再破底，今早振作，一度上漲近4%。
10.中菲行(5609)：首季獲利大增三成，Q2拚續旺，早盤上漲逾2.5%，再寫近4個月高點。
11.華航(2610)：甩Q1每股虧損0.7元，調漲運價利多，股價強漲逾4%，重返半年線、8元關卡。
12.敦泰(3545)：減資30%、擬配息0.5元，每股可領現3.5元，上月營收年增逾2成，惟外資轉賣超，股價高檔修正，晨盤重摔至跌停。
13.矽統(2363)：4月營收月增118.20%、年增39.93%，前4月營收年增31.44%，早盤力漲逾7.5%。
14.上銀(2049)：Q2將復甦，外資連3日買超，早盤漲逾2%。
15.威強電(3022)：Q1 EPS 1.15元，早盤帶量上攻，一度觸及漲停。
16.康那香(9919)：早盤空軍壓境、打入跌停，5日線告失。
17.聰泰(5474)：4月營收年增逾3成，早盤漲逾4%，登近9個月新高。
18.中壽(2823)：三大法人8日轉買超1039張，帶動早盤漲逾2%。
19.友達(2409)：4月營收守穩200億大關，早盤放量攀高7%，彈上月線。
20.錸德(2349)：擬減資瘦身彌補虧損，今獲買盤進駐，急拉漲停。
21.玉晶光(3406)：4月營收拿下同期新高，晨盤上攻2.5%，挺進500元大關。
22.台表科(6278)：蘋果WWDC開發者大會6月登場，新款Macbook Pro將出貨，獲投信搶先布局，晨盤跳漲3.5%，登百元俱樂部。
23.全新(2455)：上周五獲三大法人聯手買超，晨盤挾量走揚3%，進逼百元關。
24.智易(3596)：4月營收回溫，上周五獲內資法人買超相挺，晨盤衝高大漲5%，飛越半年線。
25.錸寶(8104)：4月營收1.54億元、年增17.59%，激勵連兩日股價觸頂 。
26.海華(3694)：4月營收9.44億元、年增50.98%，晨盤火速攻頂，彈上半年線。
27.寶齡富錦(1760)：新冠快篩試劑未獲准，今聞訊重挫鎖跌停，失守5日線。
28.台康生技(6589)：飛確新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑專案製造許可申請，TFDA回函不予核准，衝擊股價跳空跌停鎖死，回測月線支撐。
29.璟德(3152)：禁令將屆，華為概念股強勢表態，早盤彈高5%，登逾2年高位。
30.聯光通(4903)：4月營收躍增，股價開低震盪拉漲停，飛上半年線。
(時報資訊)
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