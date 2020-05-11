彰化火車站近日正在整修，不料傳出有女車長月初在彰化站上車接班146次海線自強號，事後在IG限時動態自曝故意惡搞旅客，慘遭調職。（翻攝畫面／謝瓊雲彰化傳真）

壞心？白目？台鐵趙姓女列車長，在個人IG限時動態俏皮指她從彰化火車站接車後，故意不廣播，未提醒該班次自強號為海線列車，結果有一堆旅客搭錯，俏皮比YA自稱「壞心車長」，不料遭網友截圖後檢舉，引發台鐵局長震怒徹查，年輕女車長慘遭降職處分。

本月3日晚間近7時，台鐵北上144車次山線自強號列車在雲林縣發生死傷車禍，台鐵指派146車次海線自強號前往斗南接駁至彰化站；台鐵台中運務段彰化車班組主任古勝義表示，當時搭乘146次接駁列車的旅客，抵達彰化站時，列車內就已經先行廣播，提醒要往山線旅客下車轉乘其他列車，因此趙女從彰化站上車接手列車時，事實上並不用再次轉播。但其網路貼文行文確實不恰當，已降調其他單位作為處分，將再加強教育。

事件肇因於有眼尖網友發現趙女在IG限時動態貼出一張戴著口罩、列車長帽的工作自拍照，貼文內容稱「我146次從彰化接車，然後一堆旅客看到車來就上車。結果要去台中豐原苗栗的全部坐錯，而且一堆人哈哈哈哈哈…我的車開海線，其實ㄚ，我是故意不播音的。壞心的車長是我」，被網友截圖檢舉。台鐵局長辦公室8日直接下達指示，怒批「列車行駛到山、海線，廣播提醒乘客本來就是列車長的工作，在個人社交平台如此發言像樣嗎？請上層查辦。」

事件爆發後，迅速引發網路熱議，臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」上網友紛紛留言怒批，「這種人格，怎麼配當列車長」、「拿自己的工作開玩笑」，更有疑似台鐵員工留言指「聽說當事人之前在基車因？一點小事被某副站長當場罵哭」、「這應該是被自己人捅的吧！」，或「車上旅客到站前有播音，月台上旅客車站有播音，接車交接完也差不多車要開了。一切只是自己白目亂po文讓人看了不快，但是如果真有誤乘旅客應該也與她無關才是」為女車長緩頰。

根據了解，趙姓女車長進台鐵局服務年資3年，現為台中運務段彰化車班組車長，年近30歲；此次惡搞旅客事件遭調查，她被約談時坦承PO文時崩潰痛哭，並懊悔表示「只是一時好玩，不知道後果這麼嚴重！」

(中時 )