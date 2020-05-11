520內閣人事，掌管金融及資本市場的金管會主委是否變動？金管會主委顧立雄11日回答立委賴士葆質詢時回答，目前還未接到（留任）電話，賴士葆反問：「但你連未來一年政策都規劃好，心裡應該就是準備好留任」。

顧立雄接任金管會主委已二年八個月，超過前金管會主委曾銘宗，目前已是任期坐二望一，即差一點就可望超越之前金管會主委陳裕璋保持的三年二個月紀錄。

立委曾銘宗11日亦在財委會詢問顧立雄二年多來最滿意的三大政績是什麼？公司治理、金融科技及重視消費者保護。

顧立雄之後又回答未來一年主要施政重點，一是純網銀會進入市場，數位金融時代將加速發展，但資安風險、作業風險及信用風險要加強監理；二是銀行資本適足率BASEL3雖延後一年，但台灣仍是要準備要跟國際接軌。

三是保險業要接軌IFRS17是重頭戲，要精算後確定要增資的金額；四是證券業逐等交易已上路，提升台股交易效率；五是繼續維動財管方案，銀行與證券作好財管服務。

賴士葆詢問顧立雄目前還沒有接到電話，心情是不是很忐忑？顧立雄則說，沒有什麼心情忐忑，就先想如何在財委會中回答好各委員的質詢；至於為何已作好一年要作政策規劃？顧立雄亦回答，政策規畫都是有延續性的，金管 會每年要作什麼，會先規畫相關業務面、政策才能延續性；顧立雄說，若有機會回到民間，也是一件高興的事，不過他的「但書」，賴士葆並未讓他回答。

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