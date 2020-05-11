聖暉（5536）4月合併營收登今年單月新高，年成長近二成；前4月合併營收44.84億元，改寫歷年同期新高，年成長14.11％。11日早盤股價大漲逾3％、最高來到219元；外資已經連續18天買超聖暉，上周創下波段新高價222.50元。

聖暉表示，集團多年來專注在包括無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程技術深化及業務拓展的範圍，並積極進行核心技術多元運用與開發，擁有高科技製程設備整合技術實力，隨著全球產業鏈朝台灣、東南亞地區分散轉移，亦持續深化接單表現，以期挹注整體營運穩健良好動能。

展望2020年第二季，聖暉因疫情情況維持審慎觀察看法。由於新冠肺炎疫情全球蔓延，短期部分訂單恐受出貨遞延影響，不過，長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及中國國家產業資本支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求。

(工商 )