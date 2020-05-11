新冠肺炎在美國疫情逐漸趨緩，美國職棒的開季日期也逐漸明朗化，大聯盟近日也準備向各球團提出復賽計劃，並與球員工會進行討論，然而，為了減輕投手負擔並降低受傷風險，其中一項計劃就是全面使用指定打擊。

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導指出，大聯盟將於本週提交一份復賽計劃，與球團展開電話會議討論，其中包含縮短賽季，各隊出賽數直接砍半到80場、季後賽隊伍從10隊增加至14隊、將各隊40人名單增加到50人。

除此之外，羅森索透露，大聯盟的復賽計劃也包含取消美聯、國聯制，依照地區劃分3個分區、每區10支球隊，對戰組合僅限自己分區的球隊，不會進行跨區對戰。

據《紐約郵報》（New York Post）作家薛爾曼（Joel Sherman）消息，大聯盟將原本的分區打散重新劃分，也有意取消投手上場打擊的制度，讓指定打擊在聯盟普及化。

大聯盟有意在6月份開始第二波春訓，並在7月初開季，也因為這次春訓的時程較短，投手相較打者需要更多時間找到比賽感覺，因此才會提出建議取消投手打擊。

其實早在今年年初實，球團老闆就有在討論全面使用指定打擊，但當時情況複雜，因此決定等到2021年球季結束、勞資協議到期後再來討論這件事。

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(中時電子報)