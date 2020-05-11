台中一名男子為了完成「改造露營車」夢想，買了一輛知名品牌的廂型車，沒想到當天車子就出問題，他送修之後卻驚覺這輛車疑似是「禮儀服務用車」，就連修車師傅都不敢下手維修，讓他超傻眼！

原PO在PTT八卦板發文表示，日前在車行買了一輛福特的黑色廂型車，車行表示，前車主因為想要改裝成露營車，所以拆掉後座、加裝隔熱層。由於原PO也想要改裝露營車，價格雖沒有特別便宜但還算合理，當場付錢將車子開走。

黑色廂型車內部。（圖／PTT）

「在路上引擎、變速箱就已經出現問題！」原PO說，隔天馬上把車子牽到認識的修車行，但師傅們都說這輛車「疑似」之前是做為禮儀服務用、負責載運大體的「靈車」，沒有人敢動手。

黑色廂型車座椅已被拆光，還加裝兩台電風扇。（合成圖／PTT）

黑色廂型車附贈一個黃色枕頭。（圖／PTT）

原PO為此找上賣車的車行，沒想到對方態度180度大轉變，甚至揚言要對修車師傅們提告！原PO只好找了幾位禮儀業人員，大家異口同聲，都認為這輛車「八成是」之前當成靈車使用，但卻無法舉證。

許多網友Google靈車照片讓原PO參考。（合成圖／PTT）

有網友看完原PO貼的照片後，Google各式靈車照片，並紛紛表示「不用冷氣也很涼」、「以後不用開冷氣了」、「這種車不就是殯儀館附近那種嗎」、「黃色枕頭不是棺材用的嗎」、「枕頭應該是乾淨的啦！因為上車時棺木都封好惹」「靈車充滿功德，好選擇」、「隨便一看都知道是什麼用途」、「說不定功德會迴向，有開有保佑」、「開一開覺得有黑人在抬」。

原PO上網分享買車過程。（圖／PTT）

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(中時電子報)