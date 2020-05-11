歷經3任市長、斥資6億元的「大安媽祖文化園區」至今僅有基座、無媽祖雕像，台中市府提案編列預算興建媽祖雕像日前送市議會審議，引起藍、綠議員論戰！台中市議會今天安排觀旅局長林筱淇作專案報告；大甲、大安、外埔三區今天上午動員上百人至台中市議會陳情，並於旁聽席聽取市議員李榮鴻等人為民喉舌。

針對大安媽祖文化園區「有基座沒有雕像」問題，綠營議員李天生、賴佳微、陳淑華、陳世凱、黃守達、江肇國日前說，市議會曾決議不得動用公務預算興建媽祖雕像，市府卻編列預算，恐將引發宗教爭議，建議撤回市府提案。

藍營李榮鴻、冉齡軒、陳成添、林汝洲、陳政顯指出，彰化八卦山有大佛像、鐵砧山有鄭成功雕像，大安媽祖園區延宕多年，海線民眾引頸企盼盡快完成；因議員有不同意見，市府沒有馬上編列預算，讓議會充分討論後決定方向再編預算，是正確作法。

市長盧秀燕日前表示，市府立場和東豐快、捷運、大智路打通工程一樣，未完成建設盤點要依法完成；前議會決議要公務員去募款，但要公務員擔任募款角色會有問題，民間也會有壓力。此案今天由觀旅局先專案報告後，大會再進行討論。

(中時 )