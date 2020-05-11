《我們與惡的距離》金獎團隊大慕影藝所，推出最新力作《做工的人》，不但團隊鍍金，卡司也閃閃發光，由李銘順、游安順、柯叔元、苗可麗、薛仕凌主演，還有孟耿如、曾珮瑜、方有心「破尺度」加持，所以是娛樂爽片？不，《做工的人》用喜劇包裝底層勞工的心酸現實，改編自工地作家林立青的同名生命紀實著作，讓你看著笑著，就哭了。

孟耿如在《做工的人》中換上辣妹裝巧扮檳榔西施，突破個人尺度。(大慕影藝提供)

《做工的人》改編作家林立青同名暢銷書，是台灣首部以工人為主題的電視劇，聚焦小人物情感，首集就拍出基層人民生活，工人在工地遇到意外送醫急救，卻要面臨龐大醫藥費，飾演怪手司機的薛仕凌一句「為什麼穿西裝的都不用先繳，叫窮人都去死嗎？」帶出基層工人的心酸。

除了劇情貼近生活，演員陣容更是強大，金鐘視帝李銘順首度嘗試以台語演出，還有柯叔元、游安順、苗可麗等演技派演員，加上薛仕凌、孟耿如、曾珮瑜、方宥心等，其中飾演檳榔小妹的孟耿如，劇裡要撒嬌還穿上火辣服裝，突破尺度展現不一樣的面貌，方宥心也挑戰演出性工作者，讓外界相當期待。

(中時電子報)