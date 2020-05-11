花蓮縣政府106年制定了「花蓮縣106-111學年度學力檢核暨學力提升計畫」，不過全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，校方及老師為了求檢核過，眈誤到正常上課進度；更有老師不斷要求孩子做各種考古題，以面對縣府檢測，這種教育走偏了。

教育部於民國97年制定了《直轄市縣（市）政府辦理國民中小學學生能力評量檢測注意事項》，地方政府可以辦理國中小學生的能力檢核測驗，但能力檢測的實施，不應影響正常教學。

因此，花蓮縣政府106年制定《花蓮縣106-111學年度學力檢核暨學力提升計畫》，依全校學生人數規模，全班學生比例在國、英、數任一科PR值未達標準者，需填寫該科班級成長計畫書，並應將檢核結果上傳。該班級之任課老師應該填寫「班級成長計畫書」，針對學生學習弱點分析現況，並規畫成長測略，也應設定下一次施測所欲達成的學生成就目標值。

全教產指出，花蓮縣針對縣內所有學生每年皆舉辦各科學力檢核，導致所有老師為了通過檢核，要求孩子做各種考古題；甚至擔誤到正常進度，只為了求檢核通過。縣府政策要求學生要通過檢核，否則要提報告；校方及老師為了求檢核過，而擔誤到正常上課進度。唯恐下一年度的檢核又重蹈覆轍，也使老師及學生苦不堪言。

全教產說，花蓮縣希望透過檢核來提昇學生學習，情有可原；然將學生學習成就一味歸向老師教學不力，卻不公平。需知學生的學習環境，除了學校還有家庭及社會。

全教產認為，花蓮縣政府本末倒置地舉辦了各科的學力檢核，卻無視教師正常教學的需求；也忽視孩子家庭環境及經濟條件的根本。想提高孩子的學習效果，就應該還給老師應有的教學進度。無理地要求老師，是使老師只想提高學力檢核的分數，而擔誤正常教學進度。

全教產說，孩子上學時間是固定的，在學校多花了時間寫各種考古題，難道真的就能讓學力變好？而地方政府不思改善教學環境，反而迫使老師寫各種計畫及檢核表格，無益於學生學力提昇，更扼殺了學生的學習興趣。全教產希望花蓮縣政府停止這種無謂的紙筆作業，還給花蓮縣學生正常的教學環境。

(中時 )