大陸7日才高調宣布境內中高風險區「清零」，吉林省舒蘭市就爆出群聚感染，疫情也調升為高風險，並採取「封城」措施。截至10日，已累計15例本土案例，276人隔離。

吉林官方10日宣布，依疫情分級標準，舒蘭市風險等級已由中風險調整為高風險。舒蘭市成為大陸唯一高風險地區，目前開往舒蘭方向火車已停止運行，吉林省委書記巴音朝魯更宣布，舒蘭進入「戰時狀態」。

舒蘭出現跨省傳播，目前採「封城」措施，每小區僅保留一個出入通道，確保消防、救護等特種車輛通行，外來人車一律禁止進入，並以自然屯為單位，路口專人嚴控人員外出，每戶家庭可派1名成員外出採購，若遇極特殊情況，須由村委會開具證明方可出行。

已復學的學生恢復網路授課模式，停課不停學，居民除工作、生活、就醫等必要需求，原則上不出門、不聚集，公共服務及娛樂場所暫停營業，餐廳僅供外賣服務。

(中時電子報)