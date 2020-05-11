日前，陸媒報導四川涼山州位處懸崖、來回平地上學、購物得花上十多小時的「懸崖村」傳出遷村消息。該村第一書記帕查有格10日時表示：「12號開始搬新家，從今天開始，大家抓緊收拾家里東西。」

此次搬遷「懸崖村」，4個村民小組均有涉及，84戶村民需在5月14日前完成搬遷。帕查有格指出，遷村工作將從12日開始，首先將從山下交通便利的「牛覺組」展開，而後兩天再是山上的村組，由於新家都附有新家具，村民搬遷時只需要攜帶乾淨衣服和寢具就能入住。

帕查有格介紹，村民下山進城後，「懸崖村」及古里大峽谷將轉型為新一輪旅遊開發，上山路途將計劃架設旅遊索道，村民們居住的土坯房也將納入旅遊開發的規劃之中，屆時懸崖村民也可選擇再到村里，經營旅遊產業旅遊。

懸崖村坐落在海拔1400-1600米山坳中，從山底小學到山頂村莊海拔高差近1000米。村民在2016年以前，需要攀爬落差800米的懸崖、越過13級218步藤梯，時常傳出有人墜谷死亡的意外，也因此當局在2016年底開始興建鋼梯。

懸崖村的鋼梯在2017年竣工完成後，更成為當時大陸廣泛宣傳的故事，以「改變中的命運」來報導這些貧困地區的脫貧過程。不少村民開始從事起旅遊觀光業，連村里都架起4G網路基地台。

(中時 )