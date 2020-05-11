網友詢問「夜市哪一攤的門檻最低」。(圖／擷自PTT)

台灣夜市美食五花八門，攤位推陳出新，有人好奇夜市賣什麼最容易？沒想到網友意見一面倒，歸納出2種食物門檻最低，不過也釣出老饕評論「好吃不容易」。

一名網友日前在PTT發文指出，剛和老婆去逛夜市順便吃晚餐，突然好奇，以賣吃的來說，門檻最低(最沒技術)的攤子是哪個？他老婆說是賣鹽水雞的，他則認為是賣飲品的，因此想問大家「夜市哪一攤的門檻最低」，結果馬上引起網友熱議。

令人意外的是，許多網友都推薦「水煮系」，表示水煮玉米、菱角、蒸氣花生門檻最低，紛紛留言「水煮玉米真的沒門檻，玉米好其他就隨意」、「我不懂怎會有人去夜市還買水煮玉米，要買也買烤的」、「水煮玉米一支20，便宜又有飽足感，還很多人買欸」；但有內行人回應「水煮玉米要批到好吃的很不容易」、「水煮玉米，批一件(80~100根)剝皮砍尾整形，起碼2小時人工」。

此外，有不少網友留言「賣水果的吧」、「甘草芭樂+1」、「切片水果 不甜又貴」、「水果攤要什麼技術」，認為水果攤門檻不高；也有人回應水果要一大早批貨，其實很麻煩。

至於原PO妻子所提的鹽水雞，則有不少人認為「鹽水雞要功夫，好吃難吃有差 」、「光要學會去骨就學死你」、「鹽水雞要會快速去骨」。除了水煮玉米、水果攤及鹽水雞之外，還有網友打趣回應「麻將啊，穿個低胸露奶+麻將桌即可」、「冷的滷味，看過店家直接開真空包裝就秤重賣了」、「絕對是紅茶沒有之一」。

(中時電子報)