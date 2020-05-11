東元電機股東會今日(11)日登場，因應新冠肺炎疫情，今年首度分隔為一個主會場及二個電視直播場地進行。主會場股東約有40多人，其他股東分散在兩個場地看電視直播及發問，但因小股東頻頻發問，進度聲聲慢，尚未進入尚未進入承認及討論事項，備受各方關注的現金減資案及修改公司章程都未開始討論。

東元去年EPS達1.65元，創近3年新高，董事會提案每股配發現金股利0.99元，上週四(7日)董事會先行通過6月19日現金股利配發基準日。今日小股東頻頻詢問東元董事長邱純枝等經營團隊，有關審計及財務報表等相關議題，目前還在報告事項，尚未進入承認及討論事項，至少引發東元集團與寶佳集團相持不下的現金減資案及修改公司章程兩議案，都未開始討論。

東元上週獲ISS及Glass Lewis兩外資投票機構加持，獲得外資相挺，與友好企業結盟及公開徵求委託書，有機會跨過五成門檻，今日在股東會將封殺現金減資10％案、力挺修改公司章程過關，將董事及獨董席次從目前15席修改為7～11席，其中獨董至少3席，以寶佳集團持股目前逾22％，就算東元贏得今日股東會所有議案，寶佳集團仍可能成為東元明年改選董事及接班布局的亂流。今日股東會也成為集團與寶佳集團為明年全面改選董事提前練兵的前哨站，各自較勁，暗潮洶湧。

(工商 )